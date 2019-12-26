國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫（圖中）與台中市立委第五選區國民黨候選人沈智慧（左）玩同框拍照。（張妍溱攝）

國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫（右4）與台中市立委第五選區國民黨候選人沈智慧（右3），至台中市北屯區松竹寺拜拜祈求國民黨勝選。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫，26日至台中市立委第五選區國民黨候選人沈智慧北屯區競選總部，加油打氣，先到松竹寺拜拜，祈求國民黨2020勝選，總部聚集支持者每人手拿小國旗揮舞，現場婆婆、媽媽們搶著要朱立倫簽名、合照。朱立倫說，他是為中部民眾顧健康而來，呼籲敵營，不要只顧黨意、忘了民意。

國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫表示，他今天跟同黨9位立法委員候選人力挺台中市長盧秀燕，「守護市民健康，拒絕用肺發電」，希望台中火力發電廠能夠降低污染；也祈求觀世音菩薩保佑沈智慧、國民黨推出的立法委員在這次選舉都能勝選。

台中市立委第五選區國民黨候選人沈智慧說，朱立倫是她的老朋友，很高興他南下台中為她加油打氣；再提空汙議題，沈表示，台中人的健康已經亮起紅燈，若還要繼續增加燃煤量，將成為人民共同的恨、共同的怨，強調民怨是累積出來，呼籲用選票救自己的命，總統換人、空氣換新。

北屯、北區9選1、雖參選爆炸，但沈智慧卻相當有信心，她相信勤走基層、握遍每1雙選民的手、服務確實，但是選舉仍須審慎，選舉過程都不可以大意，所以她還是很努力走遍大街小巷，甚至上山拜票，跟著志工們站在選區各大路口揮手，讓鄉親看得到。

(中時 )