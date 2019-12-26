澳洲職棒上周兩支投手強勢隊伍巨人、熱火正面交鋒，果不其然系列賽四戰打出三場小分內容，其中包含巨人複製貼上兩場3：0的完封勝，本周走勢如何，且看達人分析：

巨人（13勝7敗）和熱火（12勝8敗）是目前澳職戰績最佳的兩隊，也確實體現投手良窳決定整體戰力的棒球哲理。先前即介紹過他們團隊自責分率是唯二低於4.00的優質表現，迄今仍是如此，這也和近幾年澳職普遍現象大相逕庭，無怪乎本季能靠封鎖拚出一片天。兩隊打擊成績只在中段班水平，想增添勝場當然更要靠投手穩定撐盤。

兩隊上周相互對戰，總分最高的6：5一役也不過加總11分，在澳職並不算高。事實上，兩隊無巧不巧在截至目前的20場例行賽中，雙雙締造過12場總分10分以下的內容，搭配投打成績來看甚是合理。

本周熱火將對戰藍襪，而巨人則將迎戰鱷蜥，鱷蜥與藍襪團隊打擊率分別為0.228與0.245，正好是聯盟最低的兩名。強投遭遇貧打，狂押「小分」自然是無需多言的選擇。

除了小分，達人另外統計受彩迷喜愛的勝分差賽果，發現巨人、熱火24場小分比賽中，共出現過9場贏對手4或5分的落點，供大家包牌參考。

(中時電子報)