高院賴姓法官去年審理一件返還借款案件時，要當事人不要再告了、「不要把法院當成討債的地方」等語，司改會請求對賴女評鑑，法官評鑑委員會認定她有失公正，但考量她事後已經辭職且認錯，報由司法院給予適當處分。

司改會今年6月24日具狀請求對已離職的賴女進行個案評鑑，認為她去年審理一件返還借款事件，屢以「沈某某已無財產，不要再告了」、「不要把法院當成討債的地方」等語要求當事人撤回起訴。

(中時 )