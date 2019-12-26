法官失中立要人撤告 送司法院議處 16:232019/12/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法官不中立，要求原告撤告，遭送司法院議處。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高院賴姓法官去年審理一件返還借款案件時，要當事人不要再告了、「不要把法院當成討債的地方」等語，司改會請求對賴女評鑑，法官評鑑委員會認定她有失公正，但考量她事後已經辭職且認錯，報由司法院給予適當處分。 司改會今年6月24日具狀請求對已離職的賴女進行個案評鑑，認為她去年審理一件返還借款事件，屢以「沈某某已無財產，不要再告了」、「不要把法院當成討債的地方」等語要求當事人撤回起訴。 (中時 ) #法官 #要求 #原告 #撤告 #司法院 #法院 #討債 #當事人 #借款 也許您會感興趣 推薦閱讀 女秘書與法官辦公室啪啪啪 官員竟從「車頭燈」認出她！ 08:432019/12/22 社會 到香港經文處高喊「反送中」 法官認言論自由不罰 10:422019/12/22 社會 全台法官站出來 破1500人連署抗議陳師孟 11:022019/12/23 社會 把監委當東廠 蔡正元喊下架陳師孟 17:082019/12/23 政治 約詢引眾怒 7成法官槓陳師孟 04:102019/12/24 社會新聞 爭取中間、高知識選民 他將成韓國瑜最大籌碼？ 07:592019/12/24 政治 提升工程要求 蘇揆要求工程會不容馬虎風氣 20:592019/12/24 政治 約詢審理馬英九案法官 引發強烈反彈！監委當東廠 藍發動下架陳師孟 04:102019/12/25 政治要聞 陳師孟毀憲亂政 小英別沉默 04:102019/12/25 政治要聞 有房有車工作好借款更易 相關資料明年進聯徵 15:212019/12/25 財經 社會熱門新聞 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 新聞 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 誤射雄三飛彈害命 3軍士官判囚定讞 - 刑案 邱毅爆暗黑網軍真相遭攻擊 王炳忠赴松山分局報案 - 社會 北市木新路傳槍擊 1人腿部中4槍送醫 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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