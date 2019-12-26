「流浪地球」、「哪吒之魔童降世」等大陸熱門電影帶動下，大陸國片在2019年碩果累累，全大陸逾人民幣（下同）600億元的總票房中，陸片占比逾63％，全年前10票房電影中，更多達8部是陸片。

人民日報引述國家電影專項資金辦公室數據，截至12月23日，2019年全國電影總票房突破627億元，大陸國產電影占比超63％。年度新增銀幕8,843塊，銀幕總數達到68,922塊。全年票房過10億元的影片共15部，其中國產電影有10部，全年票房前十位中，國產電影占八席。

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