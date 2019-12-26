2019年大陸電影總票房627億元 陸片占逾6成 16:502019/12/26 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「流浪地球」、「哪吒之魔童降世」等大陸熱門電影帶動下，大陸國片在2019年碩果累累，全大陸逾人民幣（下同）600億元的總票房中，陸片占比逾63％，全年前10票房電影中，更多達8部是陸片。 人民日報引述國家電影專項資金辦公室數據，截至12月23日，2019年全國電影總票房突破627億元，大陸國產電影占比超63％。年度新增銀幕8,843塊，銀幕總數達到68,922塊。全年票房過10億元的影片共15部，其中國產電影有10部，全年票房前十位中，國產電影占八席。 (工商 ) #電影 #票房 #大陸 #10 #國產 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈禧太后最愛的甜點 玖尹首創還原 11:282019/12/24 旅遊 A股三大股指早盤持穩小漲 11:392019/12/24 財經 人民幣在岸價 小幅上揚 11:402019/12/24 財經 2019房市10大新聞 台商資金回流居首 13:002019/12/24 財經 《生醫股》達爾膚下季擬配息10元，殖利率約15.15％ 15:232019/12/24 財經 降準預期升溫 A股三大股指全數收漲 16:312019/12/24 財經 口足畫作10周年展 林口長庚舉辦 19:042019/12/24 生活 跨年人潮暴增安啦！超商總動員拆門、備貨加10倍 23:582019/12/24 財經 《生醫股》配息10元太搶手！達爾膚強鎖漲停，10萬張買單排隊 09:262019/12/25 財經 《商情》獲利了結，打壓周二LME期鋅續挫 10:002019/12/25 財經 兩岸熱門新聞 震驚日本福岡滅門血案 陸籍學生魏巍絞刑處決 - 兩岸 陸修民法設離婚冷靜期 網友喊結婚才需要 - 時政 2019年大陸電影總票房627億元 陸片占逾6成 - 兩岸 - 工商 陸昌贛高鐵今營運 設計時速350公里 - 兩岸 - 旺報 噱頭？日媒稱菲擬在南海建基地 陸專家打臉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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