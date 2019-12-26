國發會國發基金今（26）日舉辦「創業天使投資方案第四季成果說明」，主委陳美伶表示，已通過75家新創獲得核准投資，其中包含14家屬於300萬小額搭配投資者，總計核准約9.7億元，也帶動「天使投資人、民間投資人」跟進投資17.74億元。

陳美伶說，國發會成功扮演點火的角色，帶動三倍投資，達到27.41億元。其中，電子科技、生技醫療、電商是國發基金投資占比TOP 3的產業。陳美伶也宣布，據統計，睿能創意（gogoro）、沛星互動科技兩家新創的估值，已達到國際認定的獨角獸資格（指估值達到10億美元以上的新創公司）。

矽谷天使投資人暨橡子園創投董事長陳五福說，早期台灣人創業都倚靠3F（family、friends、fool），而現在有國發基金的支援很棒。但他認為，台灣新創者尚待改進的就是要提升國際觀，也就是孩要增加與海外的連結，「人不在國外沒有走過，感覺是不一樣的」。

今天說明會上，也有12家創業天使投資方案的投資事業出席，包含Flat Medical Inc.、Osense technology Co., Ltd.、BONIO INC.、Canner, Inc.、昱星生技公司、稜研科技公司、翔探科技公司、臺灣輔康醫療器材公司、悠勢科技公司、海力雅集成公司、昇締生技公司及菜蟲農食公司等，含括生技醫療、電子科技、電子商務、化學材料、文化休閒等。

(工商 )