108學年HBL複賽在進攻端悶了兩天的南湖高中，今天第3戰總算是找到投籃準星，連聯賽前差點報不到名的臧駿都打出代表作，成為球隊另一個得分點。

南湖高中今天100比75擊退首度參加HBL 12強複賽的成功高中，複賽苦吞2連敗後終於拿到勝利，賽後南湖教頭王顥宇笑說：「球隊有調整一些，前兩天因為是下午比賽，上午先晨操，今天因為是打早上10點半第一場比賽，就免掉晨操，提早一個半小時到高雄巨蛋練投，效果還不錯。」

因為有練投找手感，南湖高三前鋒臧駿此役打出代表作，全場包括三分球2投俱中、出手11次命中8球，拿到個人本季新高20分。

王顥宇透露，聯賽前因為有人受傷，最後才決定把臧駿登錄到12人名單，「我一直認為臧駿缺少霸氣，很意外他會跳出來飆分，但也為他的表現開心。」

臧駿回應：「前兩天表現不好，真是想哭都哭不出來，討論時全隊都很安靜。自己已經高三，最後一年打HBL，算是透過這場比賽找到自信，接下來當然希望保持下去，做好本份，幫助球隊挺進8強。」

南湖複賽前兩戰投籃命中率偏低，都在三成左右，三分球命中率更低到不到兩成，今天團隊命中率提高到五成，三分球更是26投12中，王顥宇補充：「儘管以2連敗開始複賽，接下來還是要繼續爭取勝利，就算最後要打外卡賽，也希望至少可以排到分組第4可以不用一日兩戰，前提是我們要延續好的命中率，才有贏球機會。」

(中時 )