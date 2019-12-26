羅雯分享到高家過節照片。（圖／翻攝自tiffanywenlo IG）

高以翔上月底在寧波參加節目《追我吧》不幸猝逝，享年35歲，友人昨(25日)曬出高以翔女友Bella和兩家父母一同過節的照片，坐在沙發邊的Bella抱著高以翔的愛犬帝歐，眼尖網友發現沙發上還放了一件跟Bella同款的聖誕毛衣，應是為高以翔所準備的，但毛衣主人已化輕煙，令人哀痛。

毛加恩太太羅雯昨在IG分享到高以翔家參加聖誕聚會照片，可見高以翔父母、Bella父母、陳建州、毛加恩等人都出席，象徵高以翔的「G花圈」也入鏡，眾人收起哀傷陪高以翔父母過節，和Bella同款的情侶毛衣則放在沙發上，成為一亮點。

浙江衛視跨年演唱會訊息出爐。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

粉絲會澄清周杰倫沒參加浙江衛視跨年。（圖／翻攝自周杰倫資訊網官方微博）

而因高以翔事件影響，浙江衛視的跨年晚會一度傳出贊助商取消合作，昨傳出活動將繼續進行，已開放線上售票，主題為感恩有你，主持人是華少，網傳周杰倫是嘉賓名單之一，周杰倫資訊網官方微博稍早則澄清：「周杰倫沒有去xx衛視參加跨年晚會」。

(中時電子報)