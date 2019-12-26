籃球特尾樂在運彩眾多玩法之中不但賠率極高而且又簡單易懂，受到許多喜歡以小博大的玩家青睞！那究竟甚麼是特尾樂呢？簡單來說只要猜對一支球隊比賽結果的個位數字，就可以獲得7倍的獎金、同時猜中兩支球隊的個位數字則有70倍、三支球隊700倍，四支球隊的話，則可獲得高達7,000倍的獎金呢！換句話說只要花個100塊，就有可能中走70萬元紅包錢！

以純數學機率來說，要猜中一場比賽結果的個位數字是10%(0~9共10個選項的其中一個)，但是如果有參考到歷史數據的朋友會發現每個數字出現的分布並不平均！根據台灣運彩的特尾樂統計網頁顯示，截至12/24號在密爾瓦基公鹿的本季已賽的31場比賽裡面，尾數7共出現過7次之多占23%，再來紐約尼克的尾數2也一樣出現了7次占尼克比賽的23%，最值得大家注意的是鵜鶘隊，鵜鶘的尾數2和尾數4各出現過7次，兩個數字合計占了46%之高，換句話說若是同時包下鵜鶘比賽的尾數2和4，中獎機率接近五成！

另外一種特尾樂的投注密技就是瞄準各隊尚未出現過的尾數，翻開過去兩季各隊的比賽結果，發現每個數字至少都出現過兩次以上，因此估計沒有意外的話現在各隊尚未出現過的尾數隨著賽程的進展都會一一出現！目前有13個球隊各有1個尾數還沒出現過，分別是公牛的尾數7、公鹿的尾數8、獨行俠的尾數5、火箭的尾數4、國王的尾數8、雷霆的尾數1、76人的尾數2、尼克的尾數0、快艇的尾數9、湖人的尾數7、騎士的尾數9、暴龍的尾數7和爵士的尾數5。

(中時電子報)