秋冬補助溫泉券 使用期延至明年2月底 17:062019/12/26 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 秋冬補助的溫泉券及夜市券，原本只到明年1月底，不過現在使用期限又延長了。交通部長林佳龍今日出席蘇花改北花線「回遊號」客運新車發表會時表示，溫泉券、夜市券的使用期限，會延長至2月底。 林佳龍受訪時表示，秋冬遊的反應很好，也基於業者跟國人的期待，故延長到一月底，接下來就過年、進入春季，不管是夜市券、溫泉券因為都有限定時間，目前會延長到二月底，讓大家有緩衝時間。 (中時 ) #溫泉 #夜市 #期限 #秋冬 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一墾丁 度假CP值最高 04:092019/12/22 產業．科技 期限將至北韓與美緊繃 金正恩召開高層軍事會議 12:332019/12/22 國際 正妹手握「姊夫棒」夜市淡定打遊戲 網友暴動：考手排車 22:002019/12/22 社會 高雄市楠梓街頭民調 韓票數讓網看好2020 03:182019/12/23 政治 長照扣除額文件 期限放寬 18:552019/12/23 財經 秋冬補助到南投 溫泉、賞花、遊燈會一網打盡 還可抽涵樓住宿券 19:282019/12/23 生活 冷冬好去處 去金山泡溫泉吃美食 19:152019/12/24 生活 逛夜市驚見美腿氣質妹 屁股蛋露出 00:142019/12/25 生活 時間銀行來了 年輕助人樂齡享福 04:092019/12/26 話題觀察 陪你看日出 基隆跨年加開14線公車載客 12:082019/12/26 生活 生活熱門新聞 勞保年金新調整！這年次改62歲全額請領 - 生活 南韓好市多這一幕 他驚：台灣人會氣死 - 生活 好市多推出過年神禮！ 網笑：買了會缺停車場 - 生活 黑咖啡沒比較好？應加這3樣再喝 - 生活 光明燈怎麼點最有效？命理師曝這2種人是大禁忌 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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