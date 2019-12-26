秋冬補助的溫泉券及夜市券，原本只到明年1月底，不過現在使用期限又延長了。交通部長林佳龍今日出席蘇花改北花線「回遊號」客運新車發表會時表示，溫泉券、夜市券的使用期限，會延長至2月底。

林佳龍受訪時表示，秋冬遊的反應很好，也基於業者跟國人的期待，故延長到一月底，接下來就過年、進入春季，不管是夜市券、溫泉券因為都有限定時間，目前會延長到二月底，讓大家有緩衝時間。

(中時 )