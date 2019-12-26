前立法院長王金平近日展開國民黨立委輔選行程，26日下午前往新北市韓國瑜暨立法委員聯合競選總部為12名立委候選人助選，國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源皆到場，一同高喊「新北紅不讓、立院拚過半」展現團結勝選氣勢。

王金平致詞時表示，今天應李乾龍邀約來為候選人加油打氣，國民黨新北市不論提名或黨友共同合作參選，都有非常好條件，剩下16天要做最後衝刺，特別來鼓勵他們衝刺，給他們最大祝福。

王金平批評，民進黨口口聲聲說民主，據他44年經驗觀察，民進黨根本不切實際，過去4年民進黨立院占絕對多數，通過這麼多法案，包括年改、一例一休、轉型正義、前瞻預算等等，都沒有奉行多數尊重少數的立場，一黨獨大，有爭議法案都強行通過，「用戰車輾過一樣！」

王金平也批評民進黨打算強行通過反滲透法，他說，他不談內容問題，談程序問題，應好好交給委員會審查，委員會沒有審查就逕付二讀，且再過五天就說要通過，「這有夠鴨霸！」大家要重視，反滲透法的程序絕對不值得大家接受。

(中時 )