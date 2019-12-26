諸羅山盃少棒賽26日進行冠軍戰，由戰績輝煌的日本京都隊，對上新北汐止少棒，日本隊派出球速近115公里的強投先發，汐止少棒遭受壓制，最後日本京都以2比0完封勝。汐止少棒以亞軍收尾，總教練張耀騰笑說拿到亞軍是意料之外，行李放在大廳三天了，準備輸了就回家，沒想到能闖進冠軍戰。

4局上半日本京都隊當家第四棒村上東万，敲出關鍵安打助球隊攻下首分，5局上半再由高山大和敲出穿越安打，將比數拉開至2比0，此外高山大和也是此戰先發投手，飆球速展現壓制力，拿下完投完封勝，全場僅讓新北汐止敲出2支安打，日本隊伍創下連續10屆奪下諸羅山盃少棒賽冠軍的紀錄，日本京都隊史更拿下第9座冠軍

賽後汐止少總教練張耀騰認為拿下亞軍並不可惜，小朋友已經盡力了，「日本京都實力在我們之上，我們國小哪有打過這麼快的球速，對方派出強投，我們就盡力對決，不管勝負結果，告訴孩子們想要有好表現就要更投入，引導他們不放棄。」

新北汐止少棒本屆僅有3名投手，相較日本京都隊陣中有7名投手，戰力較吃緊。張耀騰坦言能拿下亞軍是意料之外了，全隊行李已整理好三天，每天比賽都當作是最後一戰再打，「從預賽的籤運就不好，前幾戰都是驚險勝利，因為是輸一場就再見的賽制，行李整理好三天了，準備輸了隨時就走，最後拿下亞軍真的超乎預期，孩子們都很盡力，表現很棒。」

(中時 )