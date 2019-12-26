一群科技人組成拍攝小組，結合特效團隊重現1988年過逝的經國先生容貌、聲音，完成6集《經國回來了》短片，讓這位發起1960年代十大建設，奠定台灣成為亞洲四小龍基礎的經國先生，搭乘時空穿梭機回到現代，聽聽他對現在局勢的看法。

已故蔣經國總統雖已逝世31年，其生前言行、決策，在行政院長任內一手催生的十大建設（南北高速公路、鐵路電氣化、桃園國際機場、台中港、蘇澳港、北迴鐵路、大煉鋼廠、中國造船廠、石油化學工業、核能發電廠等10項基礎建設），至今仍影響台灣的經濟與發展。

《經國回來了》短片分為《經國回來了》、《十大建設和婉君》、《你等會和兩個秘書》、《禿子燕子漢子生孩子》、《談談兩岸，兩岸談談》、《核能，能不能》等6個主題，讓不了解，甚至不認識經國先生，卻因某些有心人的扭曲而對他產生偏見的40歲、30歲以下年輕人，了解當年經國先生對台灣建設發展的擘畫。

製作團隊表示，未來將陸續製播《經國回來了》第2季、第3季，期待經國先生的鐵粉、鋼粉們到臉書「經國回來了」官方社群熱烈點讚。

(旺報 )