台股高檔整理收小黑，新台幣則因出口商年底作帳需求擴大拋匯效應，仍延續近期強勁升勢，但終場硬是守住30.2元防線，收在30.201元兌1美元，升值0.2分，為連續三個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量8.85億美元。

外匯交易員指出，耶誕節假期過後，部份外資歸隊，在匯市有買有賣偏匯入，但股匯市封關已沒剩幾天，出口商年終拋匯需求加大力道下，激勢新台幣升勢強勁，盤中一度大漲1.13角，衝破30.1元價位，來到30.09元，但午後進口商順勢撿便宜買匯，加上老大進場調節，升幅快速趨於收斂。

外匯交易員強調，近二個交易日歐洲主要國家的英國、法國、德國都休市，應該是沒有下午歐系外資匯入問題，但尾盤硬是要力守30.2元防線，老大加大調節力道，繼25日睽違逾三年半後又見到調節逾1角幅度，26日雖略減少一點，但也是近1角的8分，只能說老大照顧出口商的心還是沒變。

(工商 )