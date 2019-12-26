昨（25）日有網友爆料，台灣虎航一架從函館起飛的班機遇到亂流，造成工作中的空服員被拋飛，疑似因此受傷。對此，台灣虎航回應，已安排員工及乘客就醫，旅客也在就醫後自行返家休息，並依規定通報相關單位調查。

有網友在臉書社團《走吧！來去日本旅遊、自由行！》裡指出，25日搭乘虎航IT-237航班起飛兩小時後機身多次嚴重搖晃，全員多次屁股飛離椅座、物品四散，彷彿在坐大怒神，讓人餘悸猶存。其中四名空服員中有兩人被拋飛，臉書粉絲團《背包機酒的世界周報》也提到，這架班機在飛航中卻遇到持續大約6到7分鐘的重度亂流。所幸旅客們並沒受傷，但飽受驚嚇，而站立工作的空服組員則是飛到天花板後下摔。

台灣虎航回應，昨日IT-237航班，原預定12:20自函館機場起飛，但因發動機訊號異常，之後在14:16起飛，該航機巡航至日本九州上空時，安全帶燈亮後隨即遭遇強烈晴空亂流。因事發突然，造成旅客、組員未能即時繫上安全帶而受傷。

台灣虎航表示，該航班於17:27正常落地，虎航安排該位反應不適之乘客及兩位客艙組員就醫檢查，旅客於就醫後已自行返家靜養。台灣虎航已依規定通報相關單位調查。

(中時電子報)