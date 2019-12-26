印尼官員今天表示，23日午夜發生的巴士墜谷意外，最新死亡人數統計攀升至35人，使得這起事故名列印尼近年來奪走最多人命的巴士車禍。
在印尼蘇門答臘（Sumatra）的搜救團隊昨晚在河中又發現7名罹難者遺體。救難人員今天進行第3天搜索，盼找到更多生還者和遺體。
根據旅客名單，這輛地區巴士從班古魯省（Bengkulu）出發開往帕加拉蘭（Pagar Alam）時，車上載有27人。但數名生還者告訴警方，巴士翻落河谷時，車上約有50人。
南蘇門答臘救難團隊發言人陶方（Taufan）今天告訴法新社，35名罹難者中，16人為男性19人為女性。「搜救團隊正使用橡皮艇，向北搜索河川6公里範圍。」
救難人員已救出至少13名生還者。由於有些乘客恐被河流沖走，因此搜救工作持續進行，盼找到更多遺體。
當地警察首長古瑪拉（Dolly Gumara）昨天說，死亡乘客當中至少有8名兒童。
(中央社)
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