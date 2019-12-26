即將跨入 2020 年，不少回顧 2019 年的新聞與整理報導，在近期層出不窮。不過，你是否都覺得這些回顧新聞，看起來太過類似呢？以智慧型手機來說，大多都是以相機、性能、銷售等層面來評比，在名單數量有限的情況下，被選出來的手機都只能有少數幾支。然而知名科技媒體很有趣的提供了一個另類觀點，帶你來看看他們認為 2019 年最被低估的五款手機，要讓這些遺珠之憾有機會再被看見！其中來自台灣華碩的 ZenFone 6 也名列其中。

《Android Authority》網站近期針對 2019 年 Android 智慧型手機進行了全面性的評比，以全面性(音效、電力、性能、螢幕、相機)、專業編輯評選，以及讀者票選的角度，分別選出了三款手機，得主分別是 realme X2 Pro、Google Pixel 3a XL，以及三星 Galaxy Note 10+。而除了這些在各層面表現都十分優秀、亮眼的手機外，還有沒有值得你我一瞧的漏網之魚？

該網站從另類觀點評選出 2019 年最被低估的五款手機，絕對是各有優點。名單包含華碩 ZenFone 6、OPPO Reno Ace、LG G8X ThinQ、ZTE Axon 10 Pro 以及 vivo NEX 3 5G，有三款屬於來自中國大陸的品牌，一款來自台灣，一款來自南韓。該網站認為，ZenFone 6 獨創的翻轉鏡頭，能將雙鏡頭直接轉為前鏡頭來拍攝，還能用於全景拍攝，6.4吋螢幕搭配高通 Snapdragon 855 處理器、6GB RAM的規格，搭配 5000 mAh 電池，以價格來看算很夠水準。

另外四款手機被認為受低估的原因則分別是：OPPO Reno Ace 支援當前最快 65W 充電速度，4000 mAh 電池只要 35 分鐘就能充飽，只充5分鐘也能達到25%。LG G8X ThinQ 則是走傳統路線的旗艦，具備無線充電、IP68防水、1200萬+1300萬畫素雙鏡頭，都很符合LG作風，更加入了雙螢幕配件，讓使用者可以不高的價格體驗雙螢幕的操作手感，可惜的是沒有搭載三鏡頭方案。ZTE Axon 10 Pro則也是各規格都到位的機種(高通Snapdron 855，最高12GB RAM，三攝(4800萬畫素+8百萬三倍長焦+2000萬超廣角鏡頭)，搭配前置2000萬畫素，支援無線充電。而 Vivo NEX 3 5G則是一款採用創新瀑布屏的機種，搭載高通Snapdrogon 855+處理器、12GB RAM，4500 mAh 電池支援 44W 快充，具備三攝(6400萬、2倍變焦1300萬畫素、1300萬超廣角)方案，被《Android Authority》認為是最被低估的五款手機中的第一位。

清單中被選出來最被低估的手機中，包含華碩 ZenFone 6、LG G8X ThinQ 以及 vivo NEX 5G 都有在台上市，有換機需求的朋友們，或許可以多多考慮。

(中時電子報)