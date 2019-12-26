永大(1507)今天舉行法人說明會，總經理蔡尚育指出，永大中國今年前11月平均接單及收回訂金台數較去年同期大幅成長56％及75％，顯示大陸地區營運已從谷底翻身，可確認2020年可達到公司預期的重回成長軌道目標。此外，為了擴展永大營業規模，將進行全球性擴張，越南將加大力道，鎖定東協市場，讓未來台灣、大陸及全球三引擎同時並進。

蔡尚育表示，台灣電梯市場總量從2011年到2019年每年電梯總量約1.1萬台到1.25萬台，2019年預估維持在1.15萬台，2020年預期成長2～3％，是相對成熟穩定市場。

大陸市場全球最大市場，房地產投資金額因宏觀調控自2015年開始急速下降，2017年後緩步成長，而施工面積成長、新開工面積呈現衰退，整體市場衰退，但電梯總量2011年起持續增加，主要除了新梯外，汰舊換新、改修、增設及家用梯彌補新梯市場需求衰退，未來幾年電梯需求量不會衰退，但成長率因基期已高，不會回到2011年過去大陸高速成長的階段。

蔡尚育表示，台灣市場是屬於穩定市場，台灣策略穩中求進，致力提高營收及利潤。大陸市場對永大營收占比很大，去年出貨接近9000台，相較高峰期一年接近2萬台有相當大差距，經營階層努力開拓接單，大陸力拚損平，提高市占率，加上台灣出貨量，希望回到全球市占率前10排名。

永大今年前11月合約簽回台數1548台/月，訂金收回台數1202台/月，相較去年同期995台/月及686台/月，平均接單及收回訂金台數較去年同期成長56％及75％。對比2016年接單1.8萬台、2017年接單1.16萬台、2018年接單1.2萬台，衰退一直影響到今年第2季，但以今年前11月接單合約已經來到1.7萬台，訂金收回金額大幅增加。蔡尚育指出，2020年出貨一定不錯，營收、出貨成長預期可呈現雙位數。

永大進行全球布局，重啟越南市場，蔡尚育指出，南越到北越都市化建設發展階段，每年有1萬台到1.5萬台市場，未來以越南為基地，往印尼、泰國、柬埔寨等東協市場發展，目標越南市占率5％以上，估計一年約1000-1200台的出貨量，希望成為永大第三個獲利引擎。

永大今年第3季大陸營收18.56億元，年減2％，但季增18％，其中，新梯方面，營收14.95億元，年減5％、季增19％，保修收入3.61億元，季增12％、年增13％，今年下半年已經重回成長軌道。台灣第3季營收15.87億元，季增9％、年增14％，新梯方面，營收8.47億元，季增15％、年增22％，保修收入7.4億元，季增3％、年增7％。

累計前3季大陸營收51.24億元，年減21％，新梯收入40.94億元，年減26％，保修收入10.3億元，年增3％；台灣營收43.85億元，與去年持平，新梯營收22億元，年減5％，保修收入21.85億元，年增6％。

累計前3季合併營收99億元，年衰退12％，但因有上海土地廠房配合當地政府動拆遷計畫出售利益灌注，前3季合併稅前淨利9.73億元，每股盈餘1.79元，皆較去年同期成長。

市場發展策略方面，永大將強化銷售團隊，加強他牌改修電梯市場，並爭取地鐵、機場公共工程項目合約。在產品發展策略上，重新定義住宅與商務產品，積極開發加裝梯、家用梯新市場對應產品及符合國際新法規之部件。維保發展策略方面，將活用物聯網技術，提高預防保全能力及自保率，並引進VR Training技術，以提升保養培訓效率。

(時報資訊)