《韓股》看好美中局勢，韓股收漲0.36％ 16:312019/12/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示很快就會簽署與中國達成的首階段貿易協議，以及投資人不願在除息日前出脫股票，周四南韓KOSPI指數收漲0.36%，為2,197.93點。外資盤中由買轉賣，終場賣超韓股270億韓元；散戶賣超4640億韓元，機構投資人買超4460億韓元。韓元收漲0.18%，報1,161.8兌一美元。 (時報資訊) #投資 #投資人 也許您會感興趣 推薦閱讀 首創歷史模擬 永豐ibrAin 投資理財一秒就懂 04:102019/12/24 生活新聞 當幣權遇到股權 04:102019/12/24 時論廣場 牛氣沖天 2020新興債潛利大 04:102019/12/25 投資理財 新興富域債迎順風 布局好時機 04:102019/12/25 產業特刊 本益比偏高 美股恐陷1月假期 04:102019/12/26 全球財經 八隻小豬隊 奪證券投資智慧王 04:102019/12/26 證券．權證 全球市場變數多 穩健收益成主流 04:102019/12/26 投資理財 保單連結目標到期策略 顧風險好選擇 04:102019/12/26 投資理財 當獨角獸紛紛現形為毒角獸 04:102019/12/26 時論廣場 法國巴黎人壽攜手彰銀、瀚亞 推出「享利成彰投資型保險專案」 13:112019/12/26 財經 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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