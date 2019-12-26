美國總統川普表示很快就會簽署與中國達成的首階段貿易協議，以及投資人不願在除息日前出脫股票，周四南韓KOSPI指數收漲0.36%，為2,197.93點。外資盤中由買轉賣，終場賣超韓股270億韓元；散戶賣超4640億韓元，機構投資人買超4460億韓元。韓元收漲0.18%，報1,161.8兌一美元。

(時報資訊)