彰銀（2801）看準國人外幣投資盛行與出國觀光頻繁，為滿足民眾隨時隨地換匯的需求，即日起於個人網路銀行及彰銀行動網推出「夜間換匯服務」，讓買賣外幣更加方便，即使是白天忙碌的上班族，下班在家也能透過個人網銀及彰銀行動網輕鬆完成買賣外幣。

彰銀主管表示，線上買賣外幣一直是網銀熱門服務項目之一，為使民眾於銀行營業時間外仍可享受線上買賣外幣的便利性，即日起於周一至周四晚間5～11點，針對美金、日幣、歐元、澳幣及人民幣開放換匯及外幣間轉帳交易。

彰銀指出，買賣外幣除了人民幣目前交易限額為等值人民幣2萬元外，其餘幣別每筆或每日累計交易金額限等值新台幣50萬元以下。此外，不同幣別轉帳交易限額為每筆或每日累計交易金額等值美金5萬元。

彰銀表示，該行網銀提供完整的外匯服務，除提供企業戶與個人戶憑電子簽章可進行新台幣50萬以上換匯交易，大型企業戶更可於網銀執行等值美金100萬元以上的線上大額換匯服務，直接於線上完成外匯申報作業，省去臨櫃排隊及填寫各類書表時間。

此外，若民眾想進行各外幣間轉換，如美金換歐元、澳幣換美金，也能透過彰銀網銀完成不同幣別轉帳交易。彰銀也同時提供「匯率到價通知」，只要設定好指定匯率，便不須天天盯盤，隨時掌握外匯行情，滿足客戶各種換匯需求，歡迎民眾多加利用。

(時報資訊)