明年駐韓美軍軍費分攤談判仍在進行中，但美方先前因「大開獅口」，要求駐韓美軍軍費大漲5倍，讓南韓大感吃不消，談判陷入僵局。不過據韓媒報導，在新一輪談判中，美方已撤回較先前分攤費高達5倍的50億美元要求，改取折衷方案，如南韓必須出兵海外協助美軍的「同盟貢獻」，也有傳出可能擴大購買美國武器，而南韓對相關提案也較不排斥，大幅縮小雙邊分歧。

華府先前要求南韓每年分擔2萬8500名駐韓美軍費用應大幅增加至50億美元，而今年軍費分攤已達9.23億美元，明年度恐一口氣大漲5倍之多，讓南韓國內憤慨情緒漸增，民眾大喊「美國是強盜」。不過據韓媒《朝鮮日報》報導指出，華府已撤回此一要求，取而代之的是要求南韓要有「盟國貢獻」。

報導引述南韓外交人士表示，在「同盟貢獻」方案中，美方提議南韓需派兵如石油運輸要道的荷莫茲海峽，並擴大購買美國產武器等折衷方案；對於中小幅度提高防衛費用，也讓原本談判處於平行線上的美韓開始有了交集，也有預測認為談判可能在明年2月達成。

報導也指出，原本態度強硬的美方突然願意改採折衷方案，原因出於美參議院17日通過了包括維持駐韓美軍現行規模內容的《2020年國防授權法》（NDAA），而川普也簽署了此一法案，讓談判小組改變策略的主因。一名韓官員表示，明年1月將舉行第六次會議，將進一步討論具體問題。

(中時電子報)