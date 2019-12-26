多款草莓甜點、熱菜吃到飽，挑戰草莓控的胃納量。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

進入草莓產季，飯店餐飲業紛紛推出各式草莓甜點，新竹豐邑喜來登大飯店結合新鮮草莓於2020年元旦起推出限時的「凡爾賽 草莓派對」，供應草莓甜點吃到飽，打造繽紛可口的草莓下午茶派對。

新竹喜來登指出，「凡爾賽 草莓派對」於2020年1月1日及1月3日至2月16日每週五、六、日，限時下午兩2點半至5點，提供多款草莓甜點、熱菜吃到飽，挑戰草莓控的胃納量。

甜點包含鋪滿新鮮草莓的「草莓派」，「草莓抹茶生乳捲」由靜岡抹茶製成抹茶蛋糕，加上北海道奶霜、抹茶生乳餡、草莓，享受茶香與果香交織的絕佳滋味，「草莓奶油蛋糕」品嚐簡單的經典美味。

另外還有「草莓起士蛋糕」、「草莓奶油泡芙」等12款草莓甜點，除了甜食無限量供應，更提供熱菜「酥炸香香豆乳雞」、「白酒蛤蠣炒義麵」等五道鹹食讓民眾大飽口福。單人用餐每位600元，兩人同行1100元，6-11歲兒童每位380元。

新竹喜來登「凡爾賽 草莓派對」將提供變裝道具，讓民眾化身歐洲貴族享用優雅午茶，拍照上傳FB或IG兌換甜蜜小禮，於活動現場投票選出最愛甜點，將有獲得「大廳酒吧餐券」，更多活動內容請洽（03）6206000轉大廳酒吧。

(中時 )