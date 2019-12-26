台東池上青農魏瑞廷與奧丁丁集團創辦人王俊凱為孩子圓夢。（楊漢聲攝）

台東池上青農魏瑞廷與奧丁丁集團創辦人王俊凱，25日聖誕節晚上前往台東瑞源與瑞興2個小學堂，充當耶誕老人贈送耶誕禮物數位相機20台，給小學堂裡的每位孩童，支持偏鄉講師教導攝影技巧，開啟五感體驗，透過孩童的視野記錄裡家鄉動人故事及捕捉家鄉之美。

位在台東縣鹿野鄉內的瑞源與瑞興兩個村落，由於在地就業機會較少，以致於當地年輕人口外流，村落大多以老人與小孩為主，加上隔代教養、單親及低收入戶等弱勢家庭比例高，而當地長輩們最擔心的就是：「孩子們下課後會不會亂跑及學壞？」，因而促成瑞源、瑞興部落小學堂的成立，透過關懷講師教導，讓孩子們放學後能有個安心寫功課的地方。

前些日子在小學堂擔任關懷講師的林耿弘（黑熊），因本身是記者，認為可以利用「記者專業」幫助孩子們。因此，黑熊開始教導孩子們專業攝影、新聞寫作、媒體識讀等能力，希望孩子們進一步認識自己、家庭與家鄉，最後將故事透過照片在攝影展上向世人展現。

但學習攝影需要器材，因此黑熊發起「一起夢想偏鄉孩童鏡頭下的家」公益圓夢活動，正巧平時就樂於助人的青農魏瑞廷得知此消息，立即聯繫黑熊並主動協助孩童圓夢。

由於購買攝影器材並非小數目、因此魏瑞廷向曾協助他將區塊鏈導入稻米產業，登上國際舞台的奧丁丁集團創辦人王俊凱說明此公益活動後，王俊凱二話不說立刻答應協助採購20台相機幫偏鄉孩童圓夢。

身材壯碩，蓄著性格鬍鬚的王俊凱帶著相機，如同耶誕老人般送來夢想，王俊凱表，在與魏瑞廷的合作下，讓奧丁丁區塊鏈的溯源系統揚名國際，秉持著取之於台東還之於台東的理念，同時自己從小也是由外婆帶大的孩子，更能感受偏鄉長輩對於孩童走偏或學壞的那種擔心，因此參與此次公益活動，

王俊凱說，由於攝影是種觀點的轉換，希望透過專業講師的教導，讓學童以新視野、新角度，再現家鄉之美，學習記錄家鄉的特色，讓美學種子埋藏在每個孩子心中。

(中時 )