「阿伯，別等了，回家了！」，台中市70多歲張姓爺爺為追討陳年舊帳，花了2天時間在欠債友人的住處「癡癡的等」也沒洗澡、鬍子也沒刮，連平日該定時該服用的藥也忘記帶出門，其女兒很焦急日前向警方報案協尋，警方調閱路口監視器畫面，發現張爺爺行蹤苦勸回家，結束1場虛驚。

「我父親上午騎機車離家後就沒有消息、也沒有手機可以聯絡」，張姓阿公的女兒向警方說，父親有糖尿病、肝硬化及失智傾向等症狀，須定時服用藥物穩定病況，但家人在附近搜尋都不見蹤影，真的很焦急，警方通報線上警網協尋，調閱沿路的路口監視器。

警方發現，年邁的張爺爺騎車鑽小巷弄，斷了線索，張女回憶，父親最近一直想去「長榮桂冠酒店」附近找欠他錢的友人，卻不知道地址，員警擔憂張爺爺的身體狀況，隔日騎機車到酒店附近尋找，繞了好幾圈，正想放棄時，猛抬頭，卻發現他就坐在路邊休息，且身體狀況並無大礙。

張爺爺堅持要在路邊等朋友，堅稱他一定會經過這裡，不願離開，洪員想幫忙聯絡他口中「欠他幾億元」的朋友，可是他根本說不出是那位朋友，經過大家苦口婆心的勸說，最後由女兒帶張爺爺回家。

(中時 )