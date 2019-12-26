選戰倒數，名嘴趙少康、北市議員羅智強、徐巧芯等藍營要角26日站上街頭開講，助功國民黨北市立委候選人費鴻泰。趙少康除痛批民進黨強推《反滲透法》是反民主，更呼籲民眾，勿讓民進黨在立法院過半。

費鴻泰表示自己沒有很多資源，現在陷入苦戰，但相信選民也是理智的，會做出好的選擇；

他細數自己政績，包括首創菜市場街頭服務、每個里的報稅服務、報稅從需要自然人憑證改為健保卡做資料查詢等，都是世界上最領先的報稅政策；這次的政見重點在於針對學生貸款免息、立法公共托育擴大化、推動長照保險、改善青年創業的環境等。

羅智強則痛批，今天台北市議會專案報告卡神案，但民進黨議員竟然一個都沒有出席，打破了台北市議會的紀錄，就是心虛害怕；現在的民進黨就是黨國權貴，民進黨把國家當作他家，是新的黨國權貴。！

這場開講在北市市府轉運站前進行，徐巧芯主持，「彩蛋」則是政治學者江岷欽教授現身、到場聲援。

(中時電子報)