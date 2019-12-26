在客家庄到目前仍保有一項，具有人情味的特有習俗「食四季福」，在伯公生這天，透過祭祀活動祈求伯公的保佑，而村莊內輪到「首事」的信眾，在祭祀後，通常都會舉辦食福活動，讓大家透過「食福」獲得伯公的福氣與保佑。

今年是池上青農魏瑞廷返鄉務農後，首次擔任四季福首事一職，這項活動在池上魏家庄已有73年歷史，因此魏瑞廷在2週前就開始著手準備，這次的四季福祭祀活動，他也期待在虔誠的祈求下，能為村莊裡帶來更多好運，並為來年求得大豐收。

此外，透過食四季福的傳統活動，不僅可完整呈現客家人的祭祀禮儀，更可拉近人與人之間的互動，間接凝聚客庄居民情感。魏瑞廷表示，在客家村落「伯公」是客家人對土地公的尊稱，同時也是重要的精神信仰之一，無論遭遇任何事物都會向土地公報告，一來祈求平安，二來是把土地公當成自己家裡長輩，就像「伯公」一樣，喜怒哀樂都會跟祂分享。

魏瑞廷說，返鄉這幾年或許是過去都跟著母親（在世時）祭拜伯公，伯公在冥冥之中都給予協助，才能讓家中稻米事業如日中天，躍上國際，因此為感謝伯公與延續客家傳統精神，在冬至當天中午，魏瑞廷也安排食四季福，透過餐敘大夥分享交流一年來的喜樂。

在活動結束時，魏瑞廷更分送參與的朋友們，祭祀伯公的紅龜，分享伯公所賜予的福氣，他說如此安排是希望大家吃得飽足又開心，且身為客家庄的一份子，未來他也將持續傳承推廣，讓更多民眾參與，認識客家傳統文化食「四季福」的精神。

(中時 )