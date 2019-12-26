台中市第四選區立委候選人黃馨慧（左一）與前新北市長朱立倫（左二），聽取台中精機董事長黃明和介紹傳統工具機。（陳世宗攝）

台中市是手工具機的大本營，台中精機是業界的龍頭！面對中美貿易大戰對傳統工具機造成嚴重衝擊！前新北市長朱立倫與台中市第四選區立委候選人黃馨慧到台中精機參訪；黃馨慧強調，明年一例一休一定要有所改變，並翻轉技職教育讓青年學子能學以致用。

台中精機董事長黃明和說，台中精機於1954年成立，父親白手起家、黑手創業！民國70年開始走進電腦化時代，中美貿易大戰後；市場受到嚴重衝擊，去年到今年產業衰退五、六成是正常，三、四成算好；目前台灣機械賣到東南亞需付高關稅，後續ECFA一定要繼續簽下去。

黃明和指出，ECFA明年將到期，一定要繼續簽下去。一例一休方案，未來執政黨要有所調整，讓勞資關係更和協；目前放無薪假、特休假都有，希望下屆新政府上來對經濟能有所復甦。

朱立倫說，台中精機真的不簡單是台灣之光，董事長黃明和是典型二代創業家；和新北新莊、桃園南崁等很多企業一樣，第一代創業是基礎工業、二代發揚光大！早期很多工具機都是日本或德國生產進口，現在都是國產化為主，台灣有企業生產包水餃機賣到世界各地。

黃馨慧強調，明年一例一休一定要有所改變，尤其學界部分人才無法與企業界結合，不要讓學生讀大學後、學非所用；新政府在教育上應多更用心，翻轉技職教育投入更多心血與預算。教育部在審查科系要符合企業界需求，以免學生畢業後找不到工作，企業界又哀鴻遍野。

(中時 )