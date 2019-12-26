立法院國民黨團於今（26）日召開記者會，指出所得稅制優化方案造成貧富差距擴大。

財政部回應，尚無擴大貧富差距或為僅照顧富人等情事，根據減稅效果，中低所得者減稅幅度大於高所得者，而且適用稅率較高者稅負反而有增加。

2018年初所得稅改調高綜合所得稅4項扣除額（標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額）額度，年薪40.8萬元、雙薪家庭年薪81.6萬元、四口之家年薪123.2萬元，統統都低於繳稅門檻。

按照2018年報稅資料顯示，所得稅改減稅利益約393億元、涵蓋556萬申報戶，等於88％申報戶都受益。

財政部也指出，所得稅改是調整結構整體性，並參考國際趨勢，建立「符合國際趨勢且具競爭力之公平合理所得稅制」，並非為富人減稅，且已具相當成效，解決我國經濟發展之「資本」及「人才」問題，於建構優質投資所得稅環境下，同時兼顧租稅公平。

(工商 )