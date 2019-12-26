立法院國民黨團於今（26）日召開記者會，指出所得稅制優化方案造成貧富差距擴大。
財政部回應，尚無擴大貧富差距或為僅照顧富人等情事，根據減稅效果，中低所得者減稅幅度大於高所得者，而且適用稅率較高者稅負反而有增加。
2018年初所得稅改調高綜合所得稅4項扣除額（標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額）額度，年薪40.8萬元、雙薪家庭年薪81.6萬元、四口之家年薪123.2萬元，統統都低於繳稅門檻。
按照2018年報稅資料顯示，所得稅改減稅利益約393億元、涵蓋556萬申報戶，等於88％申報戶都受益。
財政部也指出，所得稅改是調整結構整體性，並參考國際趨勢，建立「符合國際趨勢且具競爭力之公平合理所得稅制」，並非為富人減稅，且已具相當成效，解決我國經濟發展之「資本」及「人才」問題，於建構優質投資所得稅環境下，同時兼顧租稅公平。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。