民進黨立院黨團下周將推「反滲透法」三讀，目標要在31日通過該法案，總統蔡英文在政見會上表示，可以在立法院好好討論，也能坐下來談，遭國民黨和親民黨批評是綠色恐怖、懸崖勒馬。今早國民黨立委候選人費鴻泰和賴士葆在「揭開蔡政府稅改真相」記者會上也對「反滲透法」做出回應，賴士葆更直指反滲透法根本就是「新戒嚴法」。

費鴻泰指出，該法案是在10月27日由民進黨委員提案，10月29日在院會逕付二讀，而且不得覆議，因立法院有一個月協商期，12月18日暫時停會，下周二12月31日才開會，在這之前都沒有時間協商，費指出，這麼重大的「綠色恐怖警總再現」，箝制言論、思想自由的法案，竟然沒有行政院的院版。

費鴻泰痛批，蔡英文在政見發表會上是欺騙社會大眾，根本沒有坐下來談，民進黨沒有在委員會做意見質詢，下周二會期最後一天就要處理，根本是強行通過，民進黨團也放話，將按時程來討論。

費更向蔡英文喊話，要她不要欺騙社會大眾，不相信她是被民進黨團所蒙蓋，蔡英文根本就是背後控制的影武者

賴士葆也回應，蔡英文是睜眼說瞎話，說可以坐下來談，但根本沒有經過委員會討論，是欺騙全國老百姓，連一張協商通知書都沒有發過，下禮拜二卻要處理該法案，都是照著他多數暴力，輾壓通過法案，假借國安之名，行使箝制人民的言論自由。

賴士葆說，最恐怖的是，法案一旦通過，任何的團體，包括台商、基層民眾等只要跟大陸有接觸，就有可能被抓去關，是如假包換的「新戒嚴法」，連檢察官都說，定義這麼不清楚，什麼叫「境外勢力」？什麼叫「委託」？

賴士葆解釋，這個法通過後，只要和大陸人有往來，追到跟大陸政府有關，就會被抓起來，要不要辦都是行政權，這不是新戒嚴法？什麼才是新戒嚴法？

賴還說，這等於讓我們回到幾十年前，兩岸老死不相往來的時代，這個法下周二如強行通過，陸委會應該拆掉，海基會也應該拆掉，這就是蔡英文進一步為他的「台獨大論」鋪路。

(中時 )