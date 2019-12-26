前立法院長王金平今天下午前往新北市韓國瑜暨立法委員聯合競選總部為12名立委候選人助選，由於近來頻頻輔選黨內立委，被視為「歸隊」，媒體問未來是否與國民黨總統候選人韓國瑜同框，王金平說，「看緣分吧」，強調現在沒有安排。

王金平今天下午至新北市韓國瑜暨立法委員聯合競選總部，與國民黨新北市黨部主委李乾龍及12個選區國民黨立委候選人閉門會談，隨後出席記者會致詞、與候選人同呼口號。

會後王金平接受媒體聯訪，被問到29日是否參加韓國瑜台中造勢活動，王說，29日要參加台南市立委造勢活動及高雄市同鄉會的大集會；至於未來有沒有可能與韓國瑜同框？王笑說，「看緣分吧」，強調現在沒有安排。

媒體詢問是否和韓國瑜全國競總主委朱立倫一樣積極擔任立委母雞？王金平笑說，他沒有當母雞，是以老朋友、老同事的身分來幫候選人加油打氣，沒有主動去輔選。

(中時 )