屏東立委第二選區戰火又起！國民黨籍候選人周佳琪競選總部發言人盧玟欣26日再針對「蘇震清用紅色布條抹紅周佳琪」一事發聲批判，質疑蘇雖口口聲聲說愛台灣，但卻常常跑去中國大陸，根本作賊喊抓賊，對此，蘇陣營反駁，強調「蘇從未以個人身分到過中國大陸」。

「難道常跑中國大陸就是他愛台灣的方式？」盧玟欣怒指，最近蘇震清用紅色布條抺紅周佳琪，將周佳琪與支持中國畫上等號，她不禁要問蘇震清是作賊喊抓賊嗎？蘇震清口口聲聲說愛台灣，卻經常跑去中國大陸，要不要拿台胞證出來給大家看看，告訴大家到底去中國大陸做什麼。

周佳琪競選總部副總幹事李世淦也說，請問蘇震清從擔任民意代表以來？去大陸幾次？在中國大陸期間除了跟台商見面外，還去見了誰？最後他強調，「請蘇震清自己回答，不要再躲在後面了」！

對此，蘇震清陣營嚴正反駁，蘇震清競選總部主任李涂怡娟指出，蘇震清委員從未以「個人身分」去過中國大陸，每次都是「公務身分」，也就是擔任議員期間跟著議會出訪考察，還有次是去世界博覽會，僅此而已。

她強調，蘇委員沒有以個人身分去過中國大陸，他都是公務身分出訪，而對照之下，身為議長的周典論應該也去過很多次。

(中時 )