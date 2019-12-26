國寶人壽在2009年接受旗下子公司福座公司以苗栗頭份的一批破舊房屋，抵償國寶人壽在福座公司的3.5億元押租金債權，台北地檢署26日指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索國寶集團總裁朱國榮等人住處，並將包括朱在內的8人約談到案，晚間將移送北檢複訊，全案朝違反《證券交易法》非常規交易罪偵辦。

這件非常規交易案是台北地方法院審理福座公司違反保險法案時，合議庭發現國寶人壽與福座公司間，有租押金抵償的異常交易情況，因此向北檢提出告發。

北院判決對於國寶及福座間的交易疑點指出，國寶人壽在1994年向福座公司以每月115萬餘元租用辦公室，在2002年5月提撥押租金3.5億元給福座公司，之後租約結束，福座應該返還國寶人壽3.5億元押租金。

不過，檢調發現，國寶人壽在2009年12月舉行臨時董事會，做成由國寶人壽公司取得苗栗縣頭份鎮永昌街的屋齡已12年，沒有銷售完成的487戶房地產，抵償押租金債權並由恒輝不動產公司提出鑑價墊高價格，使不及3.5億元的房地產竟然鑑價超過4億元，以「爛地抵債權」，涉嫌違反《證券交易法》的非常規交易罪。

(中時 )