高雄立委候選人黃韻涵28日將在岡山舉辦造勢活動，外界關心韓國瑜、郭台銘、王金平是否可能在台上合體，黃韻涵日前表示會盡力促成，但韓陣營稍早公布周六在南港展覽館舉辦「2020鋼鐵愛心拍賣會」，韓國瑜本人將親自出席，也宣告當天不會南下高雄參加黃韻涵造勢活動，與郭、王確定當天無法合體。

28日將在南港展覽館二館1樓舉辦「鋼鐵H夾克拍賣會」，1000件鋼鐵夾克愛心義賣，每件2500元，韓國瑜簽名的紀念夾克公益拍賣，每件則從5200元起標，當天上午9點開放場外排隊，10點整隊、10點半發放號碼牌後入場、12點開放競標入場，下午1點半競標開始，並活動宣傳特別強調「韓市長親自出席」。

韓陣營證實，由於29日就要電視辯論會，韓國瑜28日本來就排定在台北準備辯論資料，當天下午則親自出席夾克公益拍賣活動，所以確定無法回到高雄參加黃韻涵的造勢活動，但未來若有機會，仍希望能夠與郭台銘、王金平合體同框。

(中時 )