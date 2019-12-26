結合 AI 人工智慧與即時大數據分析技術的 Gogoro Network，於今年正式導入革命性的「自由省」電池資費服務方案，從 10 月開始推出 BETA 版本以來，Gogoro Network 自由省方案如同「照三餐」般的在各地電池交換站推出動態折扣，只要用戶養成電池交換習慣的小改變，就可以讓荷包大豐收，例如早上提早 10 分鐘出門或拐個彎前往下一條街的電池交換站，就可讓用戶天天享有動態折價最高八折優惠。

Gogoro Network 的動態折扣分布比例相當有誠意，一天內平均八成以上的換電站都有折價優惠。根據大數據統計，以尖峰時刻來說，每天早上 6 點至 8 點的上班熱門通勤時段，平均高達九成的電池交換站都有釋出動態折價優惠；而中午 11 點至下午 2 點的覓食或休息區間，平均也有近九成的電池交換站推出折價；即便是下班尖峰時刻，平均也有近七成以上的電池交換站有動態折價優惠。Gogoro Network 除了照三餐祭出優惠外，為了讓用戶能夠便利的獲得折價，其他離峰時刻也有更高比例的電池交換站享有優惠，自由省方案用戶只要打開 Gogoro APP或 Gogoro Network App 就可以快速找到動態折價站點資訊，輕鬆又便利的進行電池交換並享有優惠折價。

結合 AI 人工智慧與即時大數據分析技術的 Gogoro Network，於今年正式導入革命性的『自由省』電池資費服務方案。(Gogoro提供／黃慧雯台北傳真)

「自由省」方案除了可以平衡電網外，最重要的是讓用戶可以騎更多騎更遠，尤其是自由省方案對低里程用戶來說，可說是佛系資費首選，可以讓高達 90% 的低里程用戶受惠，對此 Gogoro Network 總經理潘璟倫表示：「 目前 Powered by Gogoro Network（PBGN）已超過 25 萬用戶，透過創新的電池交換體驗，讓所有用戶都能聰明且簡單的使用；而自由省資費方案更是非常適合低里程用戶，在各時段皆有很高比例的電池交換站有動態折扣，用戶在熱門時段或電池交換熱點，都有機會享受動態折扣的優惠。」

想要享受自由省的用戶，趕快把握良機加入「自由省」電池服務資費方案，只須月繳 $299 元起，就可享動態折價機制，免費獲贈價值 $249 元性能提升方案，同時享有每月 $200 元的折抵金，自由騎也可以聰明省。

(中時電子報)