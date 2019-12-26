書店店員最愛哪些書，從排行可見當年趨勢、未來走向！今年誠品「書店職人最想賣」入圍書籍中不難看到因為行動通訊盛行，上班族高工時增加的問題。書籍《我要準時下班！》戳中廣大上班族心聲，話說2018也有同名日劇，在亞洲深獲好評。

由千名書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」，即日起至2月4日入圍書展開跑。（圖取自迷誠品網站）

由千名誠品書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」，每年票選台灣、香港和大陸「年度最期待作家」、「書店職人最想賣」、「最想說服爸媽買」等多項大獎，今年台灣更首度增設「新人獎」推薦年度最佳新人作家，希望以職人角度挖掘值得期待的作家，鼓勵創作與閱讀。

「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起展開，除了TOP100書展，也規畫戲劇作品「我們與惡的距離」及「俗女養成記」等主題系列。（圖取自迷誠品網站）

即日起展開「誠品閱讀職人大賞入圍書展」，今年入圍「年度最期待作家」的有獲多項大獎的小說家吳明益、誠品書店三地暢榜冠軍作家蔡康永、台北文學獎劇本獎得主李屏瑤等人，票選結果將於2/4台北國際書展公布；「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」也同步開展，除了TOP100書展，也規畫戲劇作品「我們與惡的距離」及「俗女養成記」等主題系列優惠。

1月13日起至誠品書店消費不限金額贈董陽孜揮毫庚子年福字貼。（圖取自迷誠品網站）

今年誠品「書店職人最想賣」入圍書籍有：戳中廣大上班族心聲《我要準時下班！》；惹哭無數母親、連蔡依林都推薦《我離開之後》；日本名導演是枝裕和電影裡「日本國民母親」樹木希林首度於台灣出版《離開時，以我喜歡的樣子》等，都名列書店職人最想推薦的入圍名單。「最想說服爸媽買」不只適合孩子，爸媽更需要看，入圍書籍有：教導父母面對孩子情緒《我不想說對不起》；以熟人性侵為題材、教孩子認識身體自主權《蝴蝶朵朵》等，希望促進親子間的良好閱讀及生活習慣。

入圍「新人獎」的作家，表現令人眼睛一亮：以獨特經歷在PTT爆紅的作家大師兄、用詞幽默犀利的詩人作家吳芬、台灣本土城市速寫畫家鄭開翔等人，作品都耐人尋味值得您一讀。

此外，「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起在全台書店及網路書店開展。農曆年節即將來臨，1/13起至誠品書店消費不限金額贈董陽孜揮毫庚子年福字貼，預祝讀者能在2020年獲得滿滿福氣。

(中時電子報)