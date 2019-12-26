正在中共全國人大常委會審議的《民法典草案》中，針對申請離婚設定30天「冷靜期」，消息一出再次引起大陸網民熱議，認為離婚後悔可以復婚，相比之下，結婚才真正需要冷靜期。

《中央社》報導，審議中的《民法典草案》第1077條規定，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30天內，任何一方不願離婚，可撤回離婚登記申請；冷靜期屆滿後30天內，雙方應親自到登記機關申請發出離婚證，未申請的視為撤回離婚登記申請。

大陸人大常委會委員李鉞鋒認為，這項立法的本意是為避免婚姻當事人輕率離婚、衝動離婚，以維護家庭穩定。不過，並非所有登記離婚都是源於衝動，若有重婚、家暴、遺棄或惡習等情形，則應毋須設置冷靜期。

而從立法技術來看，草案已從正面規定設立冷靜期的條件，卻未從反面規定不必設立冷靜期的情形，因此有待完善。

報導說，有關「離婚冷靜期」的討論這兩天高居大陸網上熱搜榜前幾名，不少網友說，結婚才需冷靜期，離婚則無此必要，「後悔了就會復婚，要離婚冷靜期幹嘛」，「設冷靜期就是個笑話，拖得越久男的越猖狂，女的越耽誤青春 傷害越大，快刀斬亂麻。要是還有感情日後自然就復合了，不用這些專家啊，委員啊的操心！」

大陸民政部公布的數據顯示，2018年中國大陸結婚登記人數為1013.9萬對，依法辦理離婚手續的有446.1萬對，離婚結婚比為44%。2013至2017年，中國大陸結婚率持續下降，離婚率則從2010年的2%連年增至2017年的3.2%。

每日經濟新聞稍早前引述專家說，中國大陸離婚率高的主要原因包括法律程序簡化、社會成本降低以及婚前感情基礎不夠等；而離婚程序簡單、成本低也造成有些夫妻為了謀取利益，導致「假離婚」現象成風。

報導說，「假離婚」原因很多，包括：為了多得一套拆遷安置房、規避房屋限購政策下的高比例頭期款和高房貸利息、逃避夫妻債務、在「一孩」政策時期為生二胎免受罰以及解決孩子就學戶籍等。

大陸民法典《中華人民共和國民法》擬於2020年頒布並實施，其中民法總則篇已於2017年3月15日通過並於同年10月實施。

(中時電子報)