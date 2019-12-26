開發金(2883)旗下凱基證券提供多元的海內外金融產品，除針對高資產客戶提供客製化商品，同時也用心規劃一般投資大眾的理財產品，滿足不同客群需求的投資理財服務。目前凱基證券提供的定期定額服務，台股可投資的股票檔數為同業中最多，超過200檔。此外，也首創定期定額美股ETF服務。

定期定額最常被用在基金、ETF和股票投資上。投資標的最好有2個特性：1.不能是有長期持續下跌特性的標的物。例如具有期貨性質的ETF，就不適合，因為買越多賠越多，越攤越平。而2倍型的ETF也不適合，因為槓桿的風險較高。即使會漲回來，但如果10年後才漲回來就太痛苦了。2. 產業有固定的景氣循環，這種做定期定額操作的操作優勢在於，便宜的和貴的都會買到，如果確定它不會長期向下的前提下，用「停利不停損」的方式可以固定一段時間就賺到價差。

凱基證提供的台股定期定額超過200檔，而至於美股也有20餘檔的ETF可供定期定額選擇，涵蓋範圍相當廣，例如(BOTZ.O) GlobalX機器人與人工智慧ETF，(FINX.O) GlobalX金融科技ETF，(GDX.P) VanEckVectors黃金礦業ETF，(SOXX.O) ISHARES費城半導體類股指數ETF，(VNM.Z) VanEckVectors越南ETF等。

(時報資訊)