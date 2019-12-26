精湛(2070)董事會於今日決議以新台幣2.16億元取得先聯科技80％股權，公司指出，為擴增產品多元性及採多品牌行銷來滿足客戶不同需求，同時提高生產效率、並與原有事業進行材料統購、技術整合提升，讓精湛營運布局更貼近市場客戶。

精湛昨天申請暫停交易，今天下午召開重大訊息入股先聯80％股權。精湛主要從事光學影像篩選機及扣件成型機研發設計、製造及銷售，並以「CCM」自有品牌行銷全球，產品主要銷售給汽車及航太扣件製造商。

而先聯主要產品為晶片型電子元件外觀檢查機，適用於被動元件電阻、電威電容(RLC)及半導體、LED、二極體和其他晶片型元件。透過雙方合作，可採採多品牌行銷策略，並讓產品更為完整，對集團將來的發展有其重要性與必要性。

精湛指出，取得先聯股權後，該公司原有的負責人及技術團隊將繼續留任，並協助先聯進行相關業務、專利、智慧財產權、制度及人事移轉及整合事項。

(時報資訊)