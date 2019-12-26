聖誕節後緊接著就是迎接新年，LINE Pay聯手星巴克推出一系列驚喜活動犒賞忠實粉絲。包含集點活動可免費兌換限量聯名熊大手機支架，且用戶於星巴克使用LINE Pay或「LINE Pay Money」結帳即可享最高15%點數回饋。

甫宣布更名的「LINE Pay Money」(原「LINE Pay一卡通帳戶」)，為鼓勵用戶體驗行動支付的便利，同步推出優惠，2019年底前於星巴克付款可獲LINE POINTS 5%點數回饋。邁入2020年，更額外加碼回饋粉絲，用戶在2020年1月1日至22日期間於星巴克使用「LINE Pay Money」結帳，最高可上看LINE POINTS 15%點數回饋。

此外，LINE Pay用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享LINE POINTS 3%點數回饋。迎接全新的一年，合作銀行於不同檔期也提供多項優惠：綁定富邦J卡(僅限於LINE POINTS回饋卡別)的用戶，最高樂享LINE POINTS 15%點數回饋，若使用已綁定的中國信託LINE Pay卡付款，每筆消費最多可獲LINE POINTS 13%點數回饋。

且LINE Pay卡友消費滿額另專享加碼活動，即日起至2020年1月22日前，使用已綁定的中國信託LINE Pay卡單筆消費滿800元，還有機會再獲得LINE POINTS 66點，累積的點數未來也可於星巴克付款折抵。

(時報資訊)