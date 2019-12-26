超商會員APP功能除了能行動支付、累積點數外，在國泰金(2882)旗下國泰世華銀行與萊爾富的努力下，推出「Hi ATM」服務，萊爾富會員APP「Hi-Life VIP APP」中植入銀行服務功能，除了能讓超商會員於APP中，了解國泰世華ATM的最新功能、精選銀行產品及申辦等服務，還可以直接透過APP使用國泰世華的無卡提款服務。

國泰世華與萊爾富針對便利客戶的服務積極推陳出新，在看好超商會員經濟商機發展下，本次雙邊合作推出創新的「Hi ATM」服務。萊爾富會員可在「Hi-Life VIP APP」中享有多項金融服務，包括國泰世華銀行ATM功能的說明、國泰世華信用卡及KOKO數位帳戶的線上申辦，且於此專區綁定國泰世華金融卡後，卡友更可直接透過「Hi-Life VIP APP」使用無卡提款功能，提供會員更多元便利的金融服務管道。

為建構完善的金融服務生活圈，國泰世華銀行目前全台包含離島金門澎湖，共設置近4,400台ATM，通路涵蓋分行、超商及捷運。近年來積極強化硬體設備、開發新功能優化體驗，自2018年開始大量佈置零錢機和QR CODE模組，以便捷ATM交易使用體驗。為延伸金融服務的更多可能性，今年持續擴充無卡服務使用場域，開放萊爾富超商會員於超商APP也可進行國泰世華無卡提款設定。除此之外，國泰世華亦針對大台北地區特定的ATM據點透過最新人臉辨識技術推出「ATM刷臉提款」，未來民眾即便沒帶錢包也沒帶手機，到ATM靠臉也可提領現金。

(時報資訊)