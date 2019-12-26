根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新「2020 全球LED 顯示屏市場展望- 企業會議、銷售渠道與價格趨勢」報告，隨著高解析度與高動態對比顯示需求爆發，預估2019～2023年小間距LED顯示屏（點間距●P2.5）產值年複合成長率將達27％，而超小間距（點間距●P1.1）產品由於目前出貨基數較低，未來成長動能最大，預估2019～2023年的CAGR為58％。

TrendForce指出，2019年全球小間距LED顯示屏市場規模約26億美元，較2018年成長31％，市場的快速擴張，帶動廠商營收顯著成長。從營收排名來看，前六名皆為中國廠商，前七家廠商市占約達66％。未來隨著8K需求增加、技術改進以及成本下降，LED顯示屏的應用場景逐漸從專用走向商用，如電影院、企業會議、家庭劇院市場等，甚至不排除往更高階的消費性市場移動，帶動間距LED顯示屏的市場規模將倍數成長。

現階段全球LED小間距顯示屏市場營收比重最高為間距介於P1.2～P1.6的產品，隨著東京奧運以及8K解析度時代來臨，將帶動產品往更小點間距邁進。除了傳統的小間距顯示屏領導廠商利亞德、洲明科技等，過去主導消費性電子顯示器的國際廠商如Sony、三星、LG也紛紛投入小間距LED顯示屏領域，並陸續推出更小間距（P1.0以下）的產品，其中不乏Mini LED甚至Micro LED顯示。

TrendForce預估，未來幾年P1.2～P1.6以及超小間距P1.1以下的產品將最具成長動能，除了傳統LED小間距顯示屏廠商，也新加入了不少液晶面板廠商以及電視品牌與投影機廠商等，甚至連上游的零組件供應商也紛紛跨入LED顯示屏市場。例如台灣LED晶片大廠晶元光電結盟LED顯示屏龍頭廠商利亞德，希望透過先進的打件技術來降低Mini及Micro LED顯示屏的製造成本。

而驅動IC廠商聚積也透過與工研院的技術合作，開發出超小間距Micro LED顯示模組。各家廠商都希望透過新的技術方案打造超小間距以及更低成本的LED顯示屏，因此未來產業競爭將轉趨激烈。

(工商 )