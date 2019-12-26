諸羅山盃少棒賽26日進行冠軍戰，戰績輝煌的日本京都隊再創佳績，以2比0完封勝新北汐止少棒，日本隊伍不僅創下連續10屆奪下諸羅山盃少棒賽冠軍的紀錄，日本京都隊史更拿下第9座冠軍，賽後總教練山下榮順也表示非常開心，因為當初就是以冠軍為目標參賽的。

前3局雙方都沒有得分，4局上半日本京都隊當家第四棒村上東万，敲出關鍵安打助球隊攻下首分，5局上半再由高山大和敲出穿越安打，將比數拉開至2比0，此外高山大和也是此戰先發投手，飆球速展現壓制力，拿下完投完封勝，全場僅讓新北汐止敲出2支安打。

日本京都展現堅強實力，是一路笑到最後的優勝隊伍，賽後總教練山下榮順表示，「冠軍戰是贏得最辛苦的一戰，不過先發投手表現優異，是能獲勝的關鍵，對方第四棒潘庭皓實力不錯，對他有所準備，最後才能順利奪冠。」

日本球隊是各地區選拔出來的選手組成，實力堅強，相較台灣球隊是以校為單位不同，要贏的機會相對較低。此次日本京都以拿下冠軍為目標參賽，最後拿下隊史第9冠，寫下諸羅山盃史上最多冠球隊。日本隊伍連續10年拿下諸羅山盃冠軍，台灣隊伍也已10年未嘗冠軍滋味。

投、打都有表現的高山大和是第一次來台灣參加比賽，感想是天氣非常炎熱，不過食物很好吃，冠軍戰是因為自己的狀況很好，才能丟出高水準的表現，同時稱讚台灣隊伍實力不錯、很難纏，很高興成為冠軍隊一員。

(中時 )