前行政院院長游錫堃（左）二度輔選無黨籍立委洪慈庸（右），盼拉開膠著選情，力助高票連任。（王文吉攝）

前行政院院長游錫堃再到台中市第三選區輔選立委洪慈庸，25日下午陪同車隊掃街，加強潭子催票。游錫堃指出，2020大選是台灣非常關鍵的選戰，「台灣派」應全力以赴，慈庸目前民調五五波，一定要再加把勁，自己一有時間有機會就會來助選，力助洪慈庸高票連任。

洪慈庸、游錫堃、台中市議員蕭隆澤聯合在潭子區車隊掃街，向鄉親懇託拜票，許多鄉親熱情站在家門口回應，洪慈庸臉書也同步直播預告路線，「空陸軍」並行。游錫堃有些小感冒，仍堅持全程陪同向選民致意，並贈送「開運必勝」達摩，為洪慈庸加油。

游錫堃肯定洪慈庸立委任內，在外交國防、軍中人權都相當用心，服務案件集遍及全國各地，在選區腳踏實地、爭取地方建設、服務選民認真；在國會有為有守、論述很好，他呼籲，慈庸這麼年輕有這樣的表現，應該要給她更多力氣，讓慈庸高票連任繼續服務人群。

洪慈庸表示，上次一同在潭水亭掃市場拜票，許多鄉親對「水牛伯」都很讚賞，是非常棒的政治典範，相當感謝游前院長再次來到潭子助選，期待對選情大大加分。她也關心游前院長全台輔選非常辛苦，今天車掃也要注意保暖，最後選戰這半個月，「水牛伯」能力助所有「台灣派」高票當選。

針對媒體最新民調洪慈庸反超對手楊瓊瓔0.1％。洪慈庸表示，每週內部也都有滾動式調查，目前五五波，非常緊張，籲外地選民明年1月11日一定要返鄉投票，因為這一票不僅是投給哪一個候選人，而是決定台灣未來路線。

(中時 )