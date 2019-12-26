高市府都發局26日表示，2010年年底高雄縣、市合併改制，至今已逾9年，仍有諸多縣市縫合問題；因應台鐵鐵路地下化以後的都市更新，都是市民所關注的民生議題。2020年1月將啟動3項容積檢討計畫，包括「原縣區台鐵車站擴大適用容積移轉」、「提高鐵路地下化園道周邊土地容積」、「老屋保存再利用免計容積配套措施」等3項。

都發局長林裕益說，為落實高雄市長韓國瑜打造友善投資環境政策，提高招商引資誘因，市府今年先從檢討修訂不合時宜法規做起，鬆綁不必要的規定，簡化行政流程，提升效能，進而吸引企業投資高雄。

今年已完成都市設計審議規範、容積移轉許可要點修訂、建蔽率放寬，以及仁武產業園區都計變更、私有公保地解編公展與審議等簡政便民措施。

因應民情反映，將於明年1月啟動3項容積檢討計畫，首先，是「原縣區台鐵車站擴大適用容積移轉」，此次檢討擴大適用的範圍，預計包括大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、後庄、九曲堂等7處台鐵車站周邊土地，估計有463公頃的住、商區土地受益。

其次，提升鐵路地下化園道周邊土地容積，目前市府規畫朝繳交「容積代金」方向，研議提高容積，估計有140公頃的住、商區土地受益，不僅可帶動鐵道沿線開發，也能挹注市庫建設財源。

第三、老屋保存再利用免計容積配套措施，都發局都市規畫科長唐一凡說，市府針對建築物設置太陽光電、電梯及高雄厝，已透過修正都市計畫法高雄市施行細則，放寬免計容積。

原縣區阿蓮、湖內、路竹、梓官的住宅區容積率120％至150％，也已經過都市計畫通盤檢討，鼓勵設置雨水儲集設備、建築屋頂綠化或設置太陽能光電設施之建築物，提高容積率至180％。另外，目前也配合政策推行工業區立體化，進行研修增訂容積獎勵措施。

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(旺報 )