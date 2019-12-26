海軍情報網(Navy Recognition)報導，根據大陸網路流傳的圖片，由大陸國營的中國船舶工業集團公司（CSIC）所開發的武裝無人艇（JARI-USV），開始進行海上試驗。此艇有雖然尺寸小，卻安裝有相陣雷達，以及垂直發射系統，被稱為「世界最小的神盾艦」，

JARI-USV的長度僅15公尺，排水量僅為20噸，首次登場於2018年9月在南非舉行的國防展覽會AAD上，當時中國船舶工業集團公司展出了JARi-USV的比例模型，引發了不少討論。到了2019年的第14屆阿布達比國防展(IDEX)時，展示了它的相陣列雷達的形式，與預計安裝的飛彈系統，因此一些軍事觀察家稱這艘船為「無人微型神盾艦」。

JARI-USV配備了不同的武器系統，其中包括一座30公釐快砲，以及雷射導引火箭艙的前甲板武器站，4座小型垂直發射系統(VLS)，可安裝小尺寸防空飛彈，還有324公釐口徑的魚雷發射器。

據CSIS的資料，JARI可以由遠站遙控，但是也有自主AI控制，一旦接收到命令，它的人工智能可以自主導航，將資訊傳回，面對可疑目標時，請示戰管系列是否開。分析人士說，JARI可以做為海上巡邏、目標區滲透，也可以與其他作戰艦隊搭配，成為偵察艇，並且先期攻擊。

JARI-USV還配備了紅外/光電砲塔、導航雷達，可操縱探照燈和通信天線。

(中時電子報)