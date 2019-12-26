「文青女神」陳綺貞昨被《時報周刊》直擊，在街頭擁吻眼鏡男子，不料該男子卻被起底已婚有小孩，但陳綺貞似乎不知情，她所屬添翼音樂回應：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕」，呼籲外界留給她一些時間處理，對此，美女律師李怡貞也在臉書發文：「我實務上還真的遇到有小三被人夫騙。」

對感情一向低調的陳綺貞，因被拍到與眼鏡男子熱吻，而成為話題人物，未料男方是已婚有小孩，事隔一天後，還傳出正宮揚言要提告，添翼音樂則代替陳綺貞向眼鏡男妻子道歉，自責對不知情所造成的傷害「與林先生已無往來，佔據大眾注意力感到抱歉」，並表示接下來會由律師處理，將不再回應。

律師李怡貞在臉書提到，她曾遇過小三被人夫騙，同時，她也指出，正宮應該告侵害配偶權民事賠償，若要告「通姦」，困難度非常大，因為通姦罪要有嚴格的證據，而李怡貞並寫下：「逾越一般男女交往程度，便可達到侵害配偶權的標準」。

李怡貞臉書全文。（圖／取材自女人大律師李怡貞 臉書）

(中時電子報)