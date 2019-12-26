高市觀光局將2020訂定為區域觀光元年，推出「一心三線」新玩法。（柯宗緯攝）

高市觀光局將2020訂為區域觀光元年，推出「一心三線」新玩法，用點線面串連各景點，帶領遊客深度旅遊港都，包括都會區軌道經濟觀光、東高雄慢食旅、中線地景生態及軍事旅遊、北線海線潮旅行等，期待迎來更多遊客，帶動地方觀光財。

市府26日舉辦記者會，副市長葉匡時主持並宣布2020高雄區域觀光元年到來。觀光局長邱俊龍說明，「一心三線」以都會區為中心，透過捷運、輕軌串連各景點，像是從旗鼓鹽區域到亞灣區，可看見高雄最早的發展及現今，猶如高雄「時光隧道」。另也主打鳳山軍事古城、左營蓮潭舊城低碳旅遊。

邱俊龍指出，東線則以旗美九區山城風光，推出「東高慢食旅」品牌，主打農產品及產地廚房概念。中線橫跨阿蓮、燕巢、田寮、岡山等區，以世界級地形、惡地生態、人文風土與軍事元素，形塑「地景生態軍事遊」觀光廊道；北線以沿海漁村、海鮮美食、溼地生態復育等特色形塑「海線潮旅行」區域品牌。

邱俊龍表示，「一心三線」區域旅遊品牌將深化高雄旅遊型態，同時結合年度各觀光主題及各式大型節慶活動共推遊程，打造高雄成為全台最受歡迎的旅遊城市。另為推動高雄成為無障礙友善城市，明年1月將發布「無障礙旅遊示範路線」。

葉匡時表示，高雄過去以單點發展觀光，市府1年來致力將點串連成線乃至於面，規畫一心三線遊程，更能體現兼具文化蘊涵的深度旅遊。高雄近期活動滿檔，包括中央公園追光季、愛河水舞、跨年晚會、高雄燈會及大型的巨鯨裝置藝術等，歡迎民眾到高雄一遊。

(中時 )