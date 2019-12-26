2024選總統，柯媽今天指出，「當然挺我兒子，這一定的！」

柯文哲的爸、媽今天在新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈陪同下，出席由新光人壽慈善基金會主辦的「銀齡藝術SPA」活動時，就2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘可能出馬競逐，郭與柯P間會選誰的問題上，她明快的說：「當然挺我兒子！」

對郭台銘曾說退出2020總統選舉對柯P及柯媽有點抱歉一事，柯媽豁達的說，順其自然就好，有選沒選，也是命運。這事天安排，剛好安排你不用選，這樣就好。

至於2020大選，柯媽直言，「我是支持台灣民眾黨的」，至於總統候選人，她反問在場媒體：「沒聽我們柯P說他是綠底的嗎？」

那是否表示，柯文哲會投給蔡英文？柯媽先是哈哈哈笑後說：「絕對會啦，我想是這樣啦。」當問及蔡與民進黨搞網軍狠批柯P一事，柯媽也說：「沒有關係啦，因為她要競選，所以她有這個動作。這喔，沒放在心坎裡。」還說，自然就好，本來注定要被罵，罵罵就忘記，難道要一直記載腦海裡。

問柯媽蔡英文做得好嗎？柯媽說，「我不能批評她。我不可以批評人。」至於做得好不好？柯媽說，她不曉得，她和政治不太熟，不會政治。

對心民眾黨的選情，柯媽說，不敢說有信心，順其自然就好，不要強求。

(工商 )