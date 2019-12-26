處境正艱難的以色列總理尼坦雅胡今天在他所屬的保守派聯合黨黨魁選舉中，與長期相互競爭的薩爾（Gideon Saar）對峙，無論結果如何，都可能危及他長期握在手中的大權。

70歲的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）若敗選，將震動以色列政壇；但即使小贏，也會弱化他叱吒聯合黨（Likud Party）20年的影響力。

研究過多次以色列選舉的民意調查專家米勒（Stephan Miller）認為，無論結果如何，「尼坦雅胡必輸無疑」。

米勒表示：「不管薩爾獲得多少票數，都是右派選民團體10年來首度明確表達想擺脫尼坦雅胡的渴望。」

他分析：「如果這群選民超過黨員人數的1/3，尼坦雅胡將元氣大傷。」

尼坦雅胡以總理身分掌權10年，現正面臨一年來的第3次大選，以及一系列關於貪腐的指控。

繼今年4月、9月後，以色列將於2020年3月2日再度舉辦大選。在先前兩次選舉中，尼坦雅胡率領的聯合黨與退役將領甘茨（Benny Gantz）領導的中間派「藍白聯盟」（Blue and White）都無法在120席的國會中取得足夠支持，籌組穩定的聯合政府。

薩爾和尼坦雅胡近日奔走全國，試圖爭取約11萬6000名聯合黨黨員的選票；薩爾呼籲舉辦一對一辯論，尼坦雅胡卻未回應。

今天上午9時開始，全國超過100個投票站開始開放投票，一直到晚間11時關閉，預料投票結果最快也要等到當地時間27日清早才會出來。勝選的人將領導聯合黨投入明年3月大選。

(中央社)