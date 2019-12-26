由李現、李一桐主演的古裝劇《劍王朝》開播後表現亮眼，李現於專訪時透露自己其實在女生面前挺笨的：「我是不太會聊天的那種類型。」沒想到今年會有那麼多觀眾成為他的粉絲，讓他受寵若驚。在《劍王朝》中和李一桐的灑糖戲份，笑說：「哪怕她是冰山，內心也是有感情的。」李現一舉融化了冰山美人小姨的心，也讓守著感情線發展的大批粉絲開心直喊：「好甜！」。

李現在新戲《劍王朝》中，相當帥氣。（圖／愛奇藝台灣站提供）

相比於前一部作品《親愛的，熱愛的》飾演霸道鋼鐵直男韓商言，李現在《劍王朝》中飾演的丁寧性格俏皮，李現直指丁寧很會社交、比韓商言還會撩妹，但透露自己在女生面前挺笨的：「我是不太會聊天的那種類型。」而《劍》劇專注於復仇打戲，被問到會不會擔心不符合粉絲喜歡的感情戲取向，李現笑回：「我在拍《親愛的，熱愛的》之前也不知道會吸這麼多女粉！」表示自己都是看品質和劇本決定接演的，每一個作品都是自己當時最好的選擇，《劍》劇也是他全身心付出的作品，包括要克服自己的懼高症，以及為求完美拒用替身，精益求精的狀態讓導演時常讚他：「眼神都有了，越來越好了。」

李現造型不管有沒有瀏海都帥氣。（圖／愛奇藝台灣站提供）

從《親愛的，熱愛的》到《劍王朝》，2019年讓李現的名字更是火紅，他坦言這一年有所收穫，卻也失去了不少：「收穫的是大家都看到的這些東西，失去的可能是網路和生活的自由。」隨著「現男友」爆紅，他現在反而話越來越少，感知到自己的一言一行都有可能會遭到誤解，他也提到自己對粉絲文化有更深的認識，但仍堅持不向粉絲公告自己的每月行程，認為私生活與角色分離，才更能讓觀眾對他演出的角色感覺到信服力，而最後他也向粉絲約定：「我盡量做最好的自己，呈現出來最好的狀態！」希望粉絲和觀眾繼續喜歡他、持續關注他的作品。

(中時電子報)