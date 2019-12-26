大陸自製第二艘航空母艦「山東號」今天下午通過台灣海峽。國防部表示，中共山東號航空母艦伴隨護衛艦，今（26）日由南向北航經臺灣海峽北駛。國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

(中時電子報)