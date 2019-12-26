快訊》大陸第二艘自製航空母艦「山東號」正通過台海 17:062019/12/26 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸第二艘航空母艦山東號目前正通過台灣海峽(圖/新華網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸自製第二艘航空母艦「山東號」今天下午通過台灣海峽。國防部表示，中共山東號航空母艦伴隨護衛艦，今（26）日由南向北航經臺灣海峽北駛。國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。 (中時電子報) #國防部 #航空母艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 漢光演習期間 軍情局少校遊日與同袍妻同房 前岳母3管道踢爆 10:552019/12/22 社會 軍方明天晉升20位將官 14:422019/12/23 軍事 美國分析師：山東號比俄國航艦更優 21:322019/12/23 軍事 退役空軍中校遭陸吸收 勸服現役軍官「戰時消極不抵抗」 09:272019/12/24 社會 搶下美國國防部100億美元雲端合約 微軟台廠供應鏈看俏 04:102019/12/25 證券．權證 快訊》中山高53K中壢段6車連環撞 1人無生命跡象 13:472019/12/25 社會 美海軍報告：陸艦艇大幅超越 威脅西太平洋美軍 21:402019/12/25 軍事 政治熱門新聞 最新封關民調 蔡支持度 網看完：會笑死 - 政治 要贏了？網：韓最後一支穿雲箭是它 - 政治 學生模擬投票結果嚇人 網傻眼：韓國瑜的票也太誇張 - 政治 狂圈粉！韓國瑜上《博恩》效果卓越 網估年輕票將大增 - 政治 急了？王浩宇吐真言：韓國瑜可能贏… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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